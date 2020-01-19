السراج: نجاح وقف إطلاق النار مرتبط بانسحاب القوى المعتدية على طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية فائز السراج ن نجاح وقف إطلاق النار يرتبط بإنسحاب القوى المعتدية.

تصريحات السراج جاءت خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش مؤتمر برلين، الأحد، حسب بيان للمكتب الإعلامي التابع لحكومة الوفاق.

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وأضاف البيان أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق تجاه المواضيع المطروحة أمام مؤتمر برلين، الذي يسعى لإيجاد حلول للأزمة الليبية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى وقف إطلاق النار الذي دعا إليه الرئيسين التركي والروسي.

وانطلقت في ألمانيا، مساء الأحد، قمة دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

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