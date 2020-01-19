إسرائيل تُبعد الشيخ عكرمة صبري عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

سلمت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، أمرًا بإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع.

وقال الشيخ صبري، في تصريح لصحفيين، إن الشرطة الإسرائيلية حققت معه في مركز شرطة "القشلة"، وسط مدينة القدس المحتلة؛ بتهمة "التحريض من خلال خطبة الجمعة".

وأضاف أن الشرطة سلمته أمرًا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، وأبلغته بالحضور السبت المقبل، للتحقيق معه مجددًا، مع إمكانية تجديد إبعاده.

Advertisements

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، في وقت سابق الأحد، منزل الشيخ صبري، وسلمته أمرًا بالحضور للتحقيق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى، وسبق أن حققت معه مرارًا خلال السنوات القليلة الماضية.

كما ذكر مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي)، اليوم، أن الشرطة سلمت الشيخ أحمد أبو غزالة، أحد أئمة المسجد الأقصى، أمرًا بإبعاده عن المسجد حتى الجمعة المقبل.

وعادة ما تصدر السلطات الإسرائيلية أوامر إبعاد بحق أئمة للمسجد الأقصى؛ بتهمة التحريض على إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.