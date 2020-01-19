الهلال التركي يوزع سلال غذائية وحقائب مدرسية بـ7 محافظات يمنية

اليمن / شكري حسين / الخليج 365

دشنت جمعية الهلال الأحمر التركية، الأحد، حملة توزيع 3 آلاف سلة غذائية ومثلها من الحقائب المدرسية على الأيتام في 7 محافظات يمنية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر اليمني.

انطلقت الحملة من منطقة سناح شمالي محافظة الضالع (جنوب)، اليوم؛ حيث تم توزيع 500 سلة غذائية و500 حقيبة مدرسية على الأطفال الأيتام في المحافظة، حسب رئيس بعثة الهلال الأحمر التركي إلى اليمن عدنان الحاج.

وأوضح "الحاج"، في تصريح للأناضول، أن ما جرى اليوم في الضالع هو تدشين لمشروع توزيع 3 آلاف سلة غذائية و3 آلاف حقيبة مدرسية في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين (جنوب) وحضرموت (جنوب شرق) وتعز (جنوب غرب) ومأرب (شرق).

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وأضاف: "سيتم في هذا المشروع استهداف الأطفال اليتامى ممن فقدوا عوائلهم في الحرب الدائرة في البلاد، ضمن مشروع المساعدات الإنسانية الذي تقدمه الجمعية في معظم المحافظات اليمنية"، بالتعاون مع "وقف عزيز محمود هدائي" التركي.

من جانبه، شكر وكيل محافظة الضالع، أياد صالح، في تصريح للأناضول، الحكومة والشعب التركي ممثلا بجمعية الهلال الأحمر التركية، على وقوفهم الدائم ومساندتهم المستمرة للشعب اليمني، ومساعدتها في التخفيف من معانات الشعب اليمني، جراء الحرب الدائرة منذ أكثر من 5 أعوام.

ودأب الهلال الأحمر التركي منذ اندلاع المعارك في اليمن على تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة على النازحين والمتضررين من الحرب، فضلا عن مساعدة الأسر الأشد فقرا، واليتامى وطلاب المدارس في عدد من المحافظات.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" التي تسيطر على عدد من المحافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

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