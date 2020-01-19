انتهاء لقاء أردوغان وبوتين على هامش مؤتمر برلين

برلين / الخليج 365
انتهى لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، الأحد، في العاصمة الألمانية برلين.
واستغرق اللقاء المغلق، الذي يأتي قبيل انطلاق مؤتمر دولي حول ليبيا تستضيفه ألمانيا، 50 دقيقة.
وحضر اللقاء من الجانب التركي، وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والمبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
وتستضيف ألمانيا، الأحد، قمة دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.
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