تشاووش أوغلو: هناك حاجة لوقف إطلاق نار عاجل في ليبيا

برلين / الخليج 365قال وزير الخارجية التركي:

- "تركيا تدعم مؤتمر برلين منذ البداية وشاركت في جميع أعمال التحضير له"

- "هناك حاجة لوقف إطلاق نار عاجل في ليبيا، وبعدها علينا العودة للعملية السياسية"

- "أي وقف إطلاق نار دائم ومستدام في لبييا ستعقبه عملية سياسية دائمة ومستدامة"

- "حفتر لا يؤمن سوى بالمسار العسكري ويحصل على الدعم من بلدان أخرى بالمنطقة"

شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، على وجود حاجة لوقف إطلاق نار عاجل في ليبيا والعودة بعد ذلك إلى العملية السياسية.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالعاصمة الألمانية برلين التي يزورها رفقة الرئيس رجب طيب أردوغان للمشاركة في مؤتمر السلام حول ليبيا.

وقال تشاووش أوغلو إن "تركيا تدعم مؤتمر برلين منذ البداية وشاركت في جميع أعمال التحضير له".

وأضاف: "لا ننتظر أن تُحل جميع المشكلات من خلال مؤتمر واحد فقط، لكن يجب علينا أن نواصل جهودنا".

وتابع: "هناك حاجة لوقف إطلاق نار عاجل في ليبيا، وبعدها علينا العودة للعملية السياسية".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في ليبيا، وأنه ينبغي مواصلة الجهود لضمان مشاركة الجميع في العملية السياسية.

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وأكّد الوزير التركي على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة، مبينا أن "أي وقف إطلاق نار دائم ومستدام في لبييا ستعقبه عملية سياسية دائمة ومستدامة".

وزاد: "هذا المؤتمر مهم، لكن يجب أن نواصل جهودنا بعده أيضا".

في السياق ذاته، شدّد تشاووش أوغلو على أن العقبة الأساسية في المسار الليبي هي أن أحد الأطراف لا يؤمن بهذا المسار.

وأوضح أن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر "لا يؤمن سوى بالمسار العسكري ويحصل على الدعم من بلدان أخرى بالمنطقة".

وتابع: "رأينا في موسكو (خلال المحادثات) أن حفتر لا يريد حلا سياسيا ويفضل الحل العسكري؛ لذلك لم يوقع على البيان المشترك (لوقف إطلاق النار)".

وأشار إلى أن من وقع على البيان المذكور هو رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الشرعية فائز السراج.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.