أردوغان: يتوجب ضمان قبول الهدنة والعودة للعملية السياسية في ليبيا

برلين / الخليج 365الرئيس التركي في مستهل لقائه نظيره الروسي بوتين:

- شدد على ضرورة "وضع حد للموقف العدواني الذي يتبناه حفتر من أجل تنفيذ المسار السياسي ومراحل الحل الأخرى في ليبيا"

- "جهدنا المشترك حقق هدوءا نسيًا على الأرض، لكننا سنجني الثمار الأساسية لمبادراتنا مع انعقاد قمة برلين"

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، على ضرورة ضمان قبول الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية خلال مؤتمر برلين.

جاء ذلك في مستهل لقاء أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبيل انطلاق مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، المقرر اليوم.

وقال أردوغان: "يجب ضمان قبول الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية خلال قمة برلين حتى تتمكن ليبيا من تحقيق السلام والاستقرار".

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وشدد الرئيس التركي على ضرورة "وضع حد للموقف العدواني الذي يتبناه (اللواء الليبي المتقاعد خليفة) حفتر من أجل تنفيذ المسار السياسي ومراحل الحل الأخرى في ليبيا".

وموجها حديثه لبوتين قال أردوغان: "جهدنا المشترك حقق هدوءا نسبيا على الأرض، لكننا سنجني الثمار الأساسية لمبادراتنا مع انعقاد قمة برلين".

وتستضيف ألمانيا، الأحد، قمة دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

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