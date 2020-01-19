أردوغان يلتقي السراج قبيل انطلاق مؤتمر برلين

برلين/ الخليج 365
التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، في العاصمة الألمانية برلين.
ويأتي اللقاء قبيل انطلاق مؤتمر برلين حول الملف الليبي، بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن لقاء أردوغان والسراج المغلق، جرى في مقر إقامة الرئيس التركي بفندق "الريتز كارلتون"، ببرلين.
وتستضيف ألمانيا، الأحد، قمة، دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.
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