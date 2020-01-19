الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الجزائري على هامش مؤتمر برلين

برلين/ الخليج 365

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في العاصمة الألمانية برلين.

ويأتي اللقاء بين زعيمي البلدين، على هامش مؤتمر برلين، الذي ينعقد لمناقشة السلام في ليبيا.

وجرى اللقاء بشكل مغلق في فندق "الريتز كارلتون"، حيث يقيم الرئيس أردوغان خلال فترة بقائه في برلين.

وتستضيف ألمانيا، الأحد، قمة، دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.