الحريري يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة لتهدئة "العاصفة الشعبية"

بيروت/ريا شرتوني/الخليج 365

حث سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على تشكيل الحكومة بأسرع وقت لتهدئة العاصفة الشعبية، معتبرا أن المواجهات بين الأمن والمتظاهرين "دوران في المشكلة وليس حلا".

وغرد الحريري، الأحد، عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا:"هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية، توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية".

وأضاف الحريري:"بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة وليس حلاً".

ويواصل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، منذ أكثر من أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة.

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وأعطى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، صباحًا، إشارة الى الجهات المعنية بتخلية موقوفي الأحداث التي وقعت ليلة الاحد وسط العاصمة، بإستثناء من في حقه مذكرات قضائية بجرائم أخرى، وفق الوكالة الرسمية.

وبحسب الوكالة، بلغ عدد الموقوفين 34 غالبيتهم في ثكنة الحلو غرب بيروت، إضافة الى موقوفين في ثكنتي ميناء الحصن والرملة البيضاء (غرب بيروت).

ويطالب المحتجون باستقلالية القضاء، ومحاسبة الفاسدين، وتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية، مع استبعاد الوجوه الوزارية القديمة، التي يتهمونها بالفساد.

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