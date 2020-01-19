الرئيس الجزائري يعلن التنازل عن بعض صلاحيات التعيين لرئيس وزرائه

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تنازله عن صلاحية التعيين في بعض الوظائف في الدولة لرئيس وزرائه عبد العزيز جرّاد.

جاء ذلك في بيان توج اجتماعا لمجلس الوزراء، عقد السبت.

وأفاد البيان، أن الرئيس "وبهدف تخفيف إجراءات التعيين في المناصب السامية للدولة، وتسريع حركة مستخدمي الوظائف العمومية السامية، قرر تحويل سلطة تعيين عدد معين من إطارات الدولة إلى الوزير الأول".

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ولم يحدد البيان طبيعة هذه الوظائف التي تنازل الرئيس عن التعيين فيها لرئيس وزرائه.

وتحول منصب رئيس الحكومة، بعد تعديل دستوري أجراه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2016، إلى "وزير أول" مكلف بتنسيق عمل الحكومة بصلاحيات محدودة في التعيين.

ووفق هذا التعديل الدستوري، أضحى الرئيس، مركز السلطة التنفيذية، وله صلاحيات حصرية بالتعيين في الوظائف السامية المدنية منها والعسكرية.

ومنذ انتخابه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن تبون، نيته إجراء تعديل دستوري يقلص بموجبه صلاحيات الرئيس لصالح رئيس الوزراء والبرلمان، وعيّن قبل أيام لجنة خبراء لإعداد مسودة دستور جديد تنهي عملها في مارس/آذار القادم، لعرضه على استفتاء شعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.