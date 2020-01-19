أمريكا وتركيا تتفقان على ضرورة "وقف النار" رسميا بليبيا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، إنه بحث مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو عملية السلام الليبية واتفقا على ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار رسمي بليبيا.

جاء ذلك في تغريدة له على موقع تويتر، عقب لقاء جمعه، مع تشاووش أوغلو، في العاصمة الألمانية، على هامش مؤتمر برلين، الذي ينعقد لمناقشة السلام في ليبيا.

وأضاف بحثت مع وزير الخارجية التركي عملية السلام الليبية، واتفقنا على ضرورة التوصل لاتفاق رسمي لوقف إطلاق النار، وآلية مراقبة موثوق بها.

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وفي وقت سابق الأحد، قال تشاووش أوغلو، في تغريدة، بحثنا مع بومبيو، العلاقات التركية-الأمريكية، ومؤتمر ليبيا.

وقال إن تركيا على اتصال مع جميع الفاعلين من أجل العودة إلى العملية السياسية ووقف إطلاق النار في ليبيا.

وتستضيف ألمانيا، الأحد، قمة، دعت إليها 11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو، بالإضافة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي.

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