قازانجي: إطلاق سراح موظفي الخليج 365 الثلاثة الموقوفين بالقاهرة

أنقرة/ الخليج 365

أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365، المدير العام شنول قازانجي، عن إطلاق سراح موظفي الوكالة الثلاثة الذين أوقفوا من قبل الشرطة المصرية، الثلاثاء الماضي.

وقال قازانجي "تم إطلاق سراح كافة موظفينا الذين أوقفوا بمصر في 14 يناير/ كانون الثاني".

والخميس، أطلقت الشرطة المصرية سراح المواطن التركي حلمي بالجي، الذي كان من بين موظفي الخليج 365 الأربعة، الموقوفين إثر عملية المداهمة، ليعود الجمعة إلى تركيا.

وأكّد قازانجي أن الموظفين الـ3 المتبقين، الذين يحملون الجنسية المصرية، أطلق سراحهم اليوم بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف و500 جنيه لكل منهم.

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وبيّن أن مكتب الخليج 365 في القاهرة لا يزال يخضع لسيطرة الشرطة المصرية.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين واقتادتهم إلى مكان مجهول.



وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.



وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.

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