شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة تبوك» توضح سبب تأخر دفن وافد آسيوي توفي منذ شهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت أمانة تبوك سبب تأخر دفن وافد من جنسية آسيوية ،كان يعمل لدى الأمانة لأكثر من 20 عاماً، حيث توفي -رحمه الله- وفاة طبيعية قبل شهر، ويقبع في ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات في مدينة تبوك.

وأبانت الأمانة أن العامل تُوفي -رحمه الله- فجر يوم 16 / 04 / 1441هـ في مستشفى الملك خالد، وتم إبلاغ الأمانة بتاريخ 18 / 4 / 1441هـ، وفور ورود خبر الوفاة قامت الإدارة المعنية بالأمانة فوراً باتخاذ الإجراءات ابتداءً من انتقال مندوب الأمانة للمستشفى لتسلُّم التقرير الطبي كأول الإجراءات اللازمة، والتباحث مع سفارة بلاده حول ترحيل الجثمان.

وتابعت: “وقد انتهت جميع الإجراءات وبانتظار أن تتم تسمية المفوض بتسلُّم الجثة من قِبل سفارة بلاده، وتؤكّد الأمانة أنها تتعامل مع مثل هذه الحالات بكل اهتمام وحرص”.