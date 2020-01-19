شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات..كيفية استيراد مركبة عبر منصة «فسح» من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (منصة فسح) عشر خطوات إلكترونية، هي مسار من يرغب في استيراد مركبة من خارج المملكة من الدول المسموح بها.
ويمكن للمستورد أولاً الدخول على منصة فسح على الرابط الإلكتروني(vin.fasah.sa) ، ثم تقديم طلب استيراد مركبة، بعدها تقوم الجهة المعنية بالتأكد من أهلية الفرد للاستيراد، مع التحقق من موديل المركبة؛ لتصدر له الموافقة.
وسادس الخطوات هي قيام الشخص باستيراد المركبة، مع البيان الجمركي. والسابعة هي دفع المبلغ المقرر، والحصول على التقرير لتقديمه عند الاستيراد. بعدها تتم عملية المطابقة الجمركية، وأخيرًا يتم الفسح لدخول المركبة للمملكة.
يُذكر أن الجمارك تشترط لاستيراد المركبات أن لا يتجاوز موديلها خمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل)، وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن)، ويتم احتسابها تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.
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