نحو 400 جريح في الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في لبنان السبت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في لبنان السبت

جرح نحو 400 شخص في لبنان اثر مواجهات مساء السبت بين متظاهرين وقوات الأمن في بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة.

وأفادت حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني أن 377 شخصا تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء.