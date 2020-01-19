ما هي أهم فوائد الفلفل الأسود؟!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

استُخدم الفلفل الأسود في الطب الهندي القديم كعلاج مساعد للإمساك والأنيميا وأمراض القلب, وحديثاً أظهرت الأبحاث عدة فوائد له أهمها أنه يحارب التهابات القولون. إليك أهم فوائد الفلفل الأسود:

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◄ يوفر الفلفل الأسود توليفة من المغذيات تتضمن: فيتامينات "أ" و"ك" و"سي" و"ب1" و"ب2" و"ب9"، ومعادن: الكالسيوم والنحاس والحديد والزنك والفوسفور والمنغنيز.

◄ يحمي الفلفل الأسود من الالتهابات وخاصة التي تصيب المفاصل، ويخفّف من آلامها.

◄يحسن الفلفل الأسود من امتصاص الكركم، وهو بدوره من مضادات السرطان وخاصة التي تصيب القولون والبنكرياس.

يحتوي الفلفل الأسود على مضادات للأكسدة تبطئ الشيخوخة، وتقلل مظاهر التجاعيد.