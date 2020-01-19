ما هي العوامل التي تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، أحد أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة وحيويتها.



ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة ميرور البريطانية، مجموعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة، على النحو التالي:

1- البيض

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة التي تساعد على نضارة البشرة لاحتوائه على اليود والنحاس وفيتامينات B2 وB12، وهي عناصر أساسية في إصلاح البشرة.

Advertisements

2- المحار

المحار غني باليود والزنك، وهما عنصران هامان لشفاء الجلد، كما أنه يحتوي على النحاس الذي يساعد على منع تصبغ البشرة.

3- البقوليات

تعتبر البقوليات مثل العدس والحمص والفاصوليا من المصادر الجيدة التي تحتوي على النحاس، للأشخاص الذين لا يتناولون المحار.

4- الخضار الورقية

تحتوي الخضار الورقية الداكنة على كميات جيدة من فيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، إضافة إلى فيتامين A الصديق للبشرة.

5- الحبوب

توفر الحبوب الكاملة فيتامين B و عنصر الزنك، وهي عناصر تعتبر حيوية لصحة البشرة.