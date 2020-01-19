فيسبوك تتراجع عن فكرة عرض الإعلانات داخل "واتساب"

كتب - عاصم الأنصاري:
ذكرت تقارير إخبارية، أن شركة فيسبوك تراجعت عن فكرة عرض الإعلانات ضمن تطبيق "واتساب".
ووفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن شركة فيسبوك حلت الفريق الذي كان يدرس كيفية توصيل الرسائل الإعلانية إلى مستخدمي "واتساب"، كما حذفت كل الشفرات البرمجية المتعلقة بهذا المشروع.
وقالت "فيسبوك" أنها قد تفكر في طرق أخرى لجني الأرباح عن طريق "واتساب"، مثل جعله قناة للاتصال بين الشركات وعملائها بمقابل مادي.
وقال مؤسس واتساب براين أكتون سابقًا: "أن عرض الإعلانات بشكل أفضل ليست وسيلة لتحسين حياة الناس".
جدير بالذكر أن "فيسبوك" خططت لاستثمار التطبيق من خلال بيع الخدمات إلى قطاع الأعمال والإعلانات، كما جرى تأكيد قرار تضمين الإعلانات في الأصل من قبل "فيسبوك" عام 2018، وأثار جدلا كبيرا لأنه تعارض مباشرة مع رغبات براين أكتون، وجان كوم، اللذان أسسا "واتساب" عام 2009.
وغادر براين أكتون وجان كوم الشركة العام الماضي، وقال أكتون "إنه اضطر إلى المغادرة لأن جشع مارك زوكربيرج لكسب المال من التطبيق، يجعله غير سعيد".
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