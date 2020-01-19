شكرا لقرائتكم خبر عن مسعفون: أكثر من 300 مصاب فى اشتباكات بيروت أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسعفون لبنانيون إنهم عالجوا أكثر من 300 مصاب أثناء اشتباكات دامت لساعات بين قوات الأمن ومحتجين بوسط بيروت مساء أمس السبت. ويعد هذا أعلى عدد للمصابين في بعض أسوأ أعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات التى اتسمت بالسلمية إلى حد بعيد فى أكتوبر. وقال الصليب الأحمر اللبنانى إنه عالج 220 شخصا أصيبوا من الجانبين مساء السبت ونقل 80 منهم إلى مستشفى. وقال الدفاع المدنى إنه ساعد 114 شخصا آخرين.

وغطى الدخان حيا تجاريا بالعاصمة فى حين أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأطلقت مدافع المياه. وطاردت قوات شرطة مكافحة الشغب رجالا ونساء قرب البرلمان اللبنانى فى ساعة متأخرة من الليل.

وألقى متظاهرون ملثمون الحجارة والحواجز الحديدية وأصص الزهور. وقطعوا أفرع الأشجار ونزعوا لافتات الشوارع وألقوا بها على أفراد شرطة مكافحة الشغب، ولم يتمكن الساسة من تشكيل حكومة جديدة أو وضع خطة لإنقاذ البلاد منذ أن بدأت الاحتجاجات قبل 3 أشهر ودفعت رئيس الوزراء سعد الحريرى إلى الاستقالة، وتفاقمت الأزمة فخسرت الليرة اللبنانية نحو نصف قيمتها ودفع نقص الدولار الأسعار للارتفاع وانهارت الثقة فى القطاع المصرفى.

من جهته أعلن الصليب الأحمر اللبنانى أن حصيلة المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية وأعمال الشغب والعنف التي وقعت أمس في العاصمة بيروت، بلغت 309 مصابين، وذكر الصليب الأحمر اللبناني - في بيان اليوم الأحد، أن 18 سيارة إسعاف و80 مسعفا تدخلوا لتقديم الإسعافات اللازمة ونقل المصابين خلال أحداث بيروت، مشيرا إلى أنه جرى نقل 169 شخصا إلى المستشفيات بعدما استدعت حالاتهم هذا الإجراء، في حين قُدمت الإسعافات الأولية في مواقع الاشتباكات لـ140 شخصا آخرين.

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