الحريري: توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري

حث رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري السياسيين في البلاد اليوم الأحد على تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وذلك بعد ليلة من المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.

وكتب الحريري، الذي استقال من منصبه في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط موجة من الاحتجاجات، على تويتر "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية".

وأضاف "بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة وليس حلا".