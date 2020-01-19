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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما المقدار الكافي من شرب القهوة في اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
القهوة واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، ولا يبدأ ملايين البشر يومهم إلا بشرب كوب أو أكثر منها، لكن دراسة علمية جديدة طرحت سؤالا بشـأن المقدار الكافي من شرب القهوة، الذي لا يلحق ضررا بصحة الإنسان.
وذكرت دراسة، أعدها باحثون في جامعة جنوب أستراليا، أن وجود مواد البوليفينول والمركبات المفيدة الأخرى في حبوب البن تشكل الفرضيات الكثيرة التي تشير إلى صحية القهوة، وخاصة فيما يتعلق بمنح الإنسان جرعة نشاط، وفق موقع "slashgear" التقني، الجمعة.
ووجد الباحثون في الدراسة أن معظم البشر يشربون كمية آمنة من القهوة يوميا، لكن عددا صغير يفضل أن يقلل من الإسراف في شربها.
وإذا شرب المرء أقل من 6 فناجين من القهوة يوميا، فسيكون في مأمن من خطرها، وفق الدراسة.
وخلص الباحثون إلى أن الذين يشربون 6 فناجين أو أكثر من القهوة يوميا يزيد لديهم خطر الإصابة بمرض القلب بنسبة 22 في المئة.
ورأوا أن المشكلة ليست في القهوة ذاتها، بل في أحد مكوناتهم وهو الكافيين، الذي يؤدي مثل كثير من المنشطات إلى زيادة ضغط الدم، وهو عامل مساعد في تفاقم أمراض القلب.
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