احتجاجات في هونج كونج للمطالبة بالديمقراطية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتشد آلاف المحتجين في متنزه وسط مدينة هونج كونج، اليوم الأحد، مطالبين بإجراء إصلاحات ديمقراطية. فيما أوقف أفراد الشرطة أشخاصاً في شوارع ومحطات مترو قريبة من مكان الاحتجاجات، بالإضافة إلى إطلاقهم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وتُعد هذه المظاهرة التي خرجت تحت شعار «الحصار العالمي للشيوعية»، هي أحدث حلقات سلسلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، مُنذ انطلاق شرارتها الأولى في يونيو/حزيران 2019، عندما نزل مواطنو المدينة الخاضعة لحكم الصين إلى الشوارع تعبيراً عن غضبهم من مشروع قانون لترحيل المتهمين إلى البر الرئيسي لمحاكمتهم.

وقال فنتوس لاو منظم الاحتجاج:«الكل يدرك وجود خطر التوقيف والتفتيش أو الاعتقالات الجماعية. أثني على شعب هونج كونج الذي ما زال يتظاهر بشجاعة رغم الخطر». ومُنذ بدء الاحتجاجات، اعتقلت سلطات هونج كونج أكثر من سبعة آلاف شخص، بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم بتهمة القيام بأعمال شغب وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.