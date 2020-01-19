دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على معدل تحديث 120Hz في هاتف Oppo القادم Find X2 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Oppo للإعلان قريباً عن هاتفها المميز Find X2، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عن الهاتف كشف عن مواصفات الشاشة، كما تم تأكيد دعم الهاتف لمعدل تحديث 120Hz في الشاشة.

تنضم شركة Oppo قريباً لإصدارات هذا العام المميزة بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة مع هاتف Find X2، وهو ما أكدت عليه تفاصيل جديدة نشرت على Weibo، حيث من المقرر أن يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 3168 في 1440 بيكسل.

كما أشار مصدر التسريبات إلى أن هاتف Find X2 سيتيح للمستخدم الإختيار بين جودة عرض FHD بلس أو QHD بلس، مع إمكانية الإختيار بين معدل تحديث 60Hz أو 120Hz، كما يشير مصدر التسريبات إلى إمكانية إختيار جودة عرض QHD بلس مع معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

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وتشير التوقعات إلى أن Oppo تقدم أكثر من إختيار لمعدل تحديث الإطارات في الشاشة لتوفير شحن البطارية، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف قريباً برقاقة معالج Snapdragon 865، على أن يدعم أيضاً الإتصال بشبكات 5G.

يذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف Find X2 سيأتي بكاميرة أمامية أسفل الشاشة، كما أشير إلى أن الهاتف يضم مستشعر للكاميرة الخلفية بميزة الضبط التلقائي“omnidirectional” ، أيضاً قد نشهد دعم هذا الإصدار بشاحن لاسكي بقدرة 50W.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على معدل تحديث 120Hz في هاتف Oppo القادم Find X2 ظهر على التقنية بلا حدود.