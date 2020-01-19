شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد ساعات فتح المنطقة الخضراء ببغداد أمام حركة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، اليوم الأحد، عن ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام حركة السير، وأكد سكرتير رئيس الوزراء الفريق محمد حميد البياتى أنه "تم تحديد ساعات فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام حركة سير المركبات"، كما نقلت السومرية نيوز.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع سكرتير رئيس الوزراء الفريق محمد حميد البياتى، أن "فتح الخضراء سيكون يوميا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الـ10 صباحا، ومن الـ2 ظهرا وحتى الـ5 مساء".

وأضاف سكرتير رئيس الوزراء، أن "هذا الإجراء سيستمر لحين فتح المنطقة بالكامل قريبا أمام حركة السير"، لافتا إلى أن "هناك انسيابية بحركة السير بعد فنح المنطقة".

وكان السكرتير الشخصى للقائد العام الفريق الركن محمد حميد البياتى أعلن فى 15 يناير الحالى، أن فتح المنطقة الخضراء سيكون بخط السير القادم من الجسر المعلق باتجاه بوابة الزوراء ومطار المثنى مرورا بتقاطع عمان إلى مطار بغداد الدولي، بالاتجاهين الذهاب والإياب.

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و كان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدى، قد أكد فى وقت سابق، أن العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات، مبيناً أن علاقاته الخارجية فى أفضل حالاتها.

وذكر مكتب عبد المهدى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة عادل عبد المهدى، وناقش المواضيع المعدة لجدول الأعمال، وأصدر عدداً من القرارات "، مشددا على "أهمية احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".

وأشار إلى "تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا (داعش) وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".