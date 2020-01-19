شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى سعد الحريري، السياسيين في البلاد اليوم الأحد، على تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وذلك بعد ليلة من المصادمات العنيفة بين قوات الأمن والمحتجين.

وكتب الحريري، الذي استقال من منصبه في أكتوبر تحت ضغط موجة من الاحتجاجات، على تويتر "هناك طريق لتهدئة العاصفة الشعبية. توقفوا عن هدر الوقت وشكلوا الحكومة وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية".

وأضاف "بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حالة مواجهة... دوران في المشكلة وليس حلا".