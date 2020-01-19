شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المغربية تحبط محاولة أكثر من 400 مهاجر إفريقى اقتحام منفذ سبتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت السلطات المغربية اليوم الأحد، من إحباط محاولة اقتحام جماعي لأكثر من 400 مهاجر غير شرعى منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة، عبر معبر (بليونش)، وقالت السلطات المحلية لمدينة المضيق-الفنيدق (شمال المغرب) إن 24 من قوات الأمن وعددا من المهاجرين - لم يتم إحصاؤهم بعد - أصيبوا خلال عملية توقيفهم.

يذكر أن السلطات المغربية أحبطت أكتوبر الماضى، بمدينة "سلا"، عملية هجرة غير شرعية، أسفرت عن ضبط وتوقيف 27 شخصا.

وذكرت المديرية العامة للأمن المغربى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن القضية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه فى تورطهم فى تنظيم الهجرة غير الشرعية، كما تم ضبط 22 شخصا بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة"، مشيرة إلى أن الموقوفين الـ22 سلموا مبالغ مالية متفاوتة القيمة للمنظمين مقابل تهجيرهم سرا نحو إسبانيا عبر المسالك البحرية.

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وأضافت، أن عمليات التفتيش احتجزت مجموعة من المعدات التى يشتبه فى ارتباطها بهذه الأنشطة الإجرامية، وهى عبارة عن 21 صدرية للنجاة، وكمية من المحروقات، ووسائل للإنارة الليلية، فضلا عن أسلحة بيضاء.

وتابعت، "تم فتح بحث قضائى فى هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، وتشخيص باقى المتورطين المحتملين، فضلا عن رصد امتدادات هذه الشبكة الإجرامية سواء على الصعيد الوطنى أو الدولي".