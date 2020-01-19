شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان الأردن يصوت بالاغلبية على حظر استيراد الغاز من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت مجلس النواب بالأغلبية بالأردن، اليوم الاحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل تقدمت به اللجنة القانونية النيابية، جاء ذلك خلال الجلسة التى عقدها المجلس، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وبحسب بيان لمجلس النواب منشور على وكالة الأبناء الاردنية "بترا" أعلن الطراونة عن موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والالفاظ التى تستخدم عند اقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامى عبدالمنعم العودات إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول فى تاريخ المجلس الحالي، ويأتى بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.

واضاف انه بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل، وتم احالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لاقراره ومروره بمراحله الدستورية.

وأوصى مجلس النواب فى وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.

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وفى السياق ذاته علق المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الاردنى، على خطاب الملك عبد الله الثانى أمام البرلمان الأوروبي، واصفا أياه بالخطاب الذى جاء معبرا عن ضمير أمتنا وواقع أجيال ولدت تحت المعاناة

وقال :"لقد استمعنا مع الملايين فى العالم إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثانى أمام البرلمان الأوروبي، وجاءت كلماته معبرة عن ضمير أمتنا وواقع أجيال ولدت تحت المعاناة، وأجيال ستولد تحت وطأة القهر؛ إذا ضل العالم طريقه أمام جوهر العدالة البشرية.

وأضاف :"لقد وضع الملك العالم أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية إزاء ملفات منطقتنا، والتى تحيط بنا كحزام النار، فكان متسلحا بالمنطق والحكمة، حيث نادى بإنصاف الشعوب ورفع الظلم والبحث عن فرص حياة آمنة أساسها وذروة سنامها إنقاذ الأجيال وعدم تضييع الفرص.