شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأردنى يصوت على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت مجلس النواب الأردنى بالأغلبية، اليوم الاحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل تقدمت به اللجنة القانونية النيابية وفقا لوكالة بترا الأردنية، جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس، برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.

وأعلن الطراونة عن موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وأشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن وإسرائيل والألفاظ التى تستخدم عند إقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.

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بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية الأردنية النائب المحامي عبدالمنعم العودات، إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.

وأضاف أنه بحسب قرار اللجنة القانونية النيابية فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وتم إحالة القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون، بما يتوافق مع أحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب لإقراره، ومروره بمراحله الدستورية.

وأوصى مجلس النواب الأردنى في وقت سابق بالإجماع، الحكومة بعدم استيراد الغاز من إسرائيل.