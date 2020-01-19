شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: لا توجد قوات أمريكية مقاتلة بالبلاد لكن هناك مستشارين وخبراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة بالعراق اللواء تحسين الخفاجى اليوم الأحد، أن الجزء الذي يشغله التحالف الدولى فى قاعدة (عين الأسد) بسيط جدا، وأضاف الخفاجى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه لا توجد قوات أمريكية مقاتلة في العراق، لكن هناك مستشارين وخبراء، مشيرا إلى أن "مساحة قاعدة عين الأسد تبلغ 60 كم مربع، جزء منها بسيط هو خاص بقوات التحالف من مختلف دول العالم".

من جانبه، قال مسؤول الأمن للطيران الأمريكى فى قاعدة (عين الأسد) ليفينجستون "إن أصوات الصواريخ التي سقطت على القاعدة كانت قوية جدا نتيجة القصف الإيراني، حيث سقط بعضها بالداخل اما الاخرى فسقطت في محيط القاعدة". وأضاف أنه لا يوجد قتلى وجرحى إلا أن هناك جنودا أصيبوا بارتجاج بالمخ بسبب الأصوات العالية، مشيرا إلى "أننا جاهزون دائما لحماية القاعدة من أي استهداف قد يحصل". Advertisements

وفى سياق متصل أكدت قيادة قاعدة (عين الأسد) الجوية بالعراق، اليوم الأحد، أنها تعمل بانتظام، مشيرة إلى أن الطائرات الأمريكية الموجودة في القاعدة للاستطلاع والإسناد اللوجيستي، مثل الطعام أو البريد.