شكرا لقرائتكم خبر عن سائحة روسية عن تجربتها في حفلات موسم الرياض: السعودية مذهلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية مؤخرًا طفرة مجتمعية وانفتاحا كبيرا على كثير من جوانب الثقافة والترفيه، فى ظل توجيهات صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد السعودية، خاصة تلك الفعاليات التى استضافها موسم الرياض على مدار الأشهر الماضية، والتى نظمتها الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

فعاليات موسم الرياض، وضعت العاصمة السعودية على بوصلة السياحة العالمية بعدما جذبت إليها ملايين السياح من مختلف بلدان العالم، خاصة وأن تلك الفعاليات تزامنت مع تسهيلات كبيرة فى الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة، الأمر الذى انعكس فى تغير انطباع كثير من السياح، وهو ما عبرت عنه سائحة روسية تدعى ريرى، فى مقطع فيديو نشره مواطن بحرينى اسمه لؤى الشريف، عبر حسابه على تويتر.

وتقول السائحة الروسية ريرى، عن تجربتها بحضور حفلات موسم الرياض، "مرحبًا جميعًا.. وصلت للتو من موسكو وأنا سعيدة جدًا بتواجدى هنا فى الرياض فى السعودية.. إنها مذهلة بشدة.. أولًا حصلت على تأشيرتى بسرعة كبيرة ولم أتخيل قط أننى سأحصل عليها خلال 5 إلى 10 دقائق.. من ثم أتينا إلى الرياض وزرنا أماكن كثيرة.. وأنا سعيدة للغاية لأن هذا غير رأيى.. لأن فى بلادى يتم التلاعب بعقول الناس بشأن السعودية".

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وهنا سألها الشاب البحرينى: "الناس فى روسيا الأم يتم التلاعب بعقولهم؟"، فتابعت السائحة الروسية: "تم التلاعب بعقولهم، هذا البلد ليس كما نشاهده.. وأنا سعيدة للغاية لأننى أتيت هنا ورأيت الحقيقة.. أنا سعيدة للغاية وأشعر بحرية كبيرة.. وبالمناسبة الفضل يعود إلى الأمير محمد - أى الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية - أنا أحب السعودية ولقد قام بعمل مذهل حفظه الله.. شكرًا جزيلًا".



ريرى سائحة روسية فى الرياض

فيما، قال لؤى، فى تعليقه على مقطع الفيديو، "ريرى من روسيا تتكلم عن انطباعها عن الرياض وحبيب الشعب الله يحميه.. من ضمن كلامها أن فكرتها عن السعودية تغيرت للأفضل.. السياحة هى القوة الناعمة الحقيقية.. أهلا بالعالم فى مملكة الحضارات، المملكة العربية السعودية العظمى".



سائحة روسية فى الرياض