قوات الحكومة الليبية: مليشيات حفتر تخرق مجدد وقف إطلاق النار

وليد عبد الله/ الاناضول

أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، أن ميليشيات خليفة حفتر، فتحت النار في محور الخلاطات، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لـ"محمد قنونو"، الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، على صفحته بـ"الفيسبوك".

واعتبر قنونو، ذلك خرقا آخرا لوقف إطلاق النار.

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وفي السياق ذاته، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراح، في حوار صحفي، بإرسال قوة حماية دولية، حال واصلت ميليشيات حفتر هجومها على طرابلس.

وتجتمع، الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين، 12 دولة، على رأسها الدول الخمسة دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.