أردوغان: سنطرح مسألة إدلب خلال مؤتمر برلين

إسطنبول/ الخليج 365الرئيس التركي في مؤتمر صحفي قبيل توجهه إلى برلين:

- مجازر النظام تتواصل بحق المدنيين رغم إعلان وقف إطلاق النار في إدلب

- "لقد حان الوقت لإيقاف وحشية النظام"

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده ستطرح مسألة إدلب السورية، خلال مباحثات مؤتمر برلين حول ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان قبيل توجهه إلى العاصمة الألمانية، لحضور مؤتمر برلين، استجابة لدعوة المستشارة أنجيلا ميركل.

وأشار أردوغان، إلى استمرار مجازر نظام بشار الأسد بحق المدنيين رغم إعلان وقف إطلاق النار في إدلب.

ولفت إلى أن 19 مدنيا قُتلوا جراء هجوم لقوات النظام على سوق في إدلب مؤخرا.

وأضاف "لقد حان الوقت لإيقاف وحشية النظام".

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وأعرب أردوغان، عن تمنياته بأن تجلب المباحثات في برلين، الخير لليبيا ولسوريا وللمنطقة.

ويتواصل نزوح سكان ريف حلب الواقع ضمن "خفض التصعيد" باتجاه الحدود التركية، جراء هجمات روسيا والنظام والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبل إيران.



وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنّ الجانبين التركي والروسي اتفقا على وقف إطلاق نار بمنطقة خفض التصعيد في إدلب اعتبارا من الساعة 00:01 ليوم 12 يناير/كانون الثاني وفق التوقيت المحلي.



وأشار البيان، إلى أنّ وقف إطلاق النار يشمل الهجمات الجوية والبرية، بهدف منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ولتجنب حدوث موجات نزوح جديدة وإعادة الحياة لطبيعتها في إدلب.





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