السعودي.. الأقوى دفاعا وتومياسو استثنائي

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صحيفة الخليج الالكترونية
سجل الياباني تاكيهيرو تومياسو اسمه استثنائيًّا في مواجهات المنتخب السعودي، بعد أن أحرز الهدف الوحيد في مرمى السعودية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، في المواجهة التي جمعت المنتخبين السعودي والياباني وانتهت بفوز الأخضر “2-1”.
وحافظ المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم على تميزه كأقوى المنتخبات الآسيوية دفاعًا في البطولة من خلال خوضه 4 مباريات تلقى فيها هدفًا وحيدًا، منذ مواجهة اليابان التي فاز بها “2ـ1”، قبل أن يتعادل سلبًا مع قطر، ثم يفوز على سوريا “1ـ0”، وأخيرًا تايلاند بالنتيجة نفسها. وعلى الرغم من تغيير المدافعين في المباريات الأربع من خلال وجود الثلاثي حسان تمبكتي وعبد الإله العمري وعبد الباسط هندي في أكثر من مباراة، إلا أن دفاع الأخضر ظل متماسكًا، ونجح في قيادة الأخضر إلى الدور نصف النهائي من البطولة.
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