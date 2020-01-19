مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين وسط بغداد

صحيفة الخليج الالكترونية

اندلعت مواجهات بين القوات الأمنية العراقية ومحتجين بين تقاطع جسر محمد القاسم وساحة الطيران المؤدية إلى ساحة التحرير “مركز المظاهرات الاحتجاجية” في بغداد.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية: “إن القوات العراقية أطلقت الرصاص على محتجين تجمعوا في الطريق الرابط بين ساحة الطيران وتقاطع ساحة جسر محمد القاسم، وسمعت أصوات إطلاق الرصاص الحي، وشوهد إطلاق الغازات المسيلة للدموع وسط اضطرابات وأنباء عن وقوع حالات اختناق بين المتظاهرين”.

من جانبها، ذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان صحفي أن القوات الأمنية المكلفة بحماية المحتجين بمنطقة جسر السنك والخلاني وساحة الوثبة والمناطق المحيطة بها لا تزال تلتزم بواجباتها في التعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد هناك وضبط النفس العالي تحت ضغط الأفعال العنيفة.

وأكد شهود عيان للوكالة أن المئات من المحتجين بينهم طلبة جامعيين أغلقوا جسورًا وشوارع وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.