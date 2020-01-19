“الدفاع المدني” ينفذ تجربة لصافرات الإنذار في الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الدمام يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الواحدة ظهراً. وأوضحت المديرية أنها ستنفذ تجارب مماثلة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في وقت لاحق بهدف التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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