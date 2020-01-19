شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن أدنى درجة حرارة مُسجلة بمدن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن مدينة (حائل)، سجلت أدنى درجة حرارة اليوم، حيث بلغت (4) مئوية. وبيّنت الأرصاد -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة “6 مئوية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تكشف عن أدنى درجة حرارة مُسجلة بمدن المملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.