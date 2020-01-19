بالصور.. خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية جمهورية قبرص

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليديس.

ونقل معاليه في بداية الاستقبال لخادم الحرمين الشريفين، تحيات فخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، فيما حمّله الملك المفدى تحياته لفخامته.

وقد جرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، واستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس، وعدد من المسؤولين.

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