تعرف على أهم 5 فيتامينات للجسم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

ربما يجهل بعض الأشخاص أهمية توافر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وتأثيرها السلبي في حال نقصانها، فالبعض يعتقد أنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول عليها، هي الأدوية أو المواد الكيميائية بصفة عامة، إلا أنّ الأمر أبسط من ذلك بكثير؛ حيث يمكن الحصول عليها من خلال تناول بعض الأطعمة بصفة دورية، من دون الحاجة إلى استشارة الطبيب، إلا إذا كان الأمر قد يصاحبه بعض الأعراض التي تؤثر سلبًا على الصحة

