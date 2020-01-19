لن تصدق.. 'كويكب ذهبي' يمكنه جعل كل فرد على الأرض ملياردير!!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تسعى ناسا لدراسة كويكب قريب يحتوي على ما يكفي من الذهب، ليجعل كل شخص على الأرض مليارديرا.



ويقع Psyche 16 بين مدارات المريخ والمشتري، وهو مصنوع من المعدن الصلب. وبالإضافة إلى الذهب، يحوي الكائن الغامض أكواما من البلاتين والحديد والنيكل.

وإجمالا، تشير التقديرات إلى أن معادن Psyche 16 المختلفة، تساوي زهاء 8 آلاف كوادريليون جنيه إسترليني (كوادريليون: عدد يساوي مليون مليار). وهذا يعني أننا إذا نقلناها إلى الأرض، فستدمر أسعار السلع وتتسبب في انهيار الاقتصاد العالمي، بقيمة 59.5 تريليون جنيه إسترليني.

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وعرفنا عن Psyche 16 لفترة من الوقت، ولكن إمكاناته في إحداث الفوضى على الأرض اكتُشفت مؤخرا.

وقال سكوت مور، الذي يرأس شركة EuroSun Mining، إن "كمية الذهب الهائلة في الكويكب، تهدد صناعة الذهب".

وتطلق ناسا مهمة لدراسة الكويكب في صيف 2022، وسمُيت البعثة Discovery Mission، حيث ستصل إلىPsyche في زهاء عام 2026.

ولحسن الحظ، تقوم وكالة الفضاء الأمريكية بالمهمة الفضائية لأغراض علمية، ولا تخطط لإجراء أي تعدين.