شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأسترالية تقدم دعماً للقطاع السياحي بـ «76 مليون دولار» مع انحسار الحرائق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الأسترالية، عن تقديم دعم مالي للقطاع السياحي في البلاد، والذي تضرر بشدة بسبب حرائق الغابات التي استعرت لفترة طويلة، في حين يشكو أصحاب الأعمال من إلغاء حجوزات الأشهر المقبلة.
ورغم أن الأمطار الأخيرة ساعدت إلى حد ما، فإن الخسائر التي تكبدها القطاع السياحي تقترب من المليار دولار أسترالي (690 مليون دولار أمريكي) حتى الآن وقد تتجاوز 4.5 مليار في نهاية العام بحسب تقديرات الهيئات السياحية في أستراليا.
وقال توني كوبينز، مالك شركتي سياحة في جزيرة الكنغر بأستراليا: «توقف الناس عن المجيء، يعتقدون أن الجزيرة بأسرها تحترق وهذا غير صحيح. لذا يجب أن نوجه رسالة بأن الجزيرة مازالت متاحة، متابعاً، في وقت سابق من الشهر، التهم حريق أكثر من 494 ألف فدان على الجزيرة الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لأستراليا».
وقالت الحكومة، إنها ستخصص 76 مليون دولار أسترالي (52 مليون دولار أمريكي)، فيما وصفته بمعونة أولية لمساعدة قطاع السياحة البالغ حجمه 152 مليار دولار أسترالي، ويسهم بأكثر من ثلاثة في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي.
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