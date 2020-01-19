دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تحدد 11 من فبراير للإعلان عن هاتف Mi 10 برقاقة Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة شاومي إعلان تشويقي لهاتفها المرتقب Mi 10 المقرر الإعلان الرسمي عنه في مؤتمر يعقد في 11 من فبراير، كما كشف الإعلان التشويقي عن تصميم الهاتف الذي يضم رقاقة Snapdragon 865.

تستعد شاومي لمواجهة سامسونج يوم 11 من فبراير، حيث تقدم إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Mi 10 وهو اليوم المحدد أيضاً لحدث سامسونج المقرر أن يتم الإعلان فيه عن هواتف Galaxy S20.

رصد هاتف Mi 10 في بعض التسريبات المصورة خلال الفترة الماضية، واليوم تأتي صور رسمية للهاتف في ملصق إعلاني رسمي من شركة شاومي لتقدم نظرة واضحة على تصميم هذا الإصدار.

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وتكشف الصور عن تصميم لهاتف Mi 10 مستوحى من هاتف شاومي Mi Mix Alpha، حيث يأتي شريط يقطع الجانب الأيسر من الجهة الخلفية ويضم إعدادات الكاميرة كبديل للشاشة المطوية في هاتف Mi Mix Alpha.

وينطلق هاتف Mi 10 وفقاً للإعلان التشويقي مع رقاقة معالج Snapdragon 865 5G، لذا سيكون من الإصدارات الأولى التي تنطلق برقاقة كوالكوم الجديدة مع دعم الإتصال بشبكات 5G، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن إصدار Mi 10 Pro فقط سيأتي بدعم شبكات 5G، لذا نترقب مؤتمر الشركة في 11 من فبراير لتفاصيل أكثر دقة عن تقنية شاومي القادمة.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تحدد 11 من فبراير للإعلان عن هاتف Mi 10 برقاقة Snapdragon 865 ظهر على التقنية بلا حدود.