شكرا لقرائتكم خبر عن توفير أجهزة لإنقاذ المصابين بأزمات قلبية في مطارات المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت مصادر أن الهیئة العامة للطیران المدني، قررت توفیر أجهزة «مزیل الرجفان القلبي» في جمیع المطارات لإنقاذ حیاة من یتعرضون للأزمات القلبیة المختلفة.
وأوضحت المصادر – وفقا لـ«المدینة»- أن عدد 167 جهازاً سيتم توفيرها في مختلف المطارات، من خلال منافسة بین الشركات والمؤسسات الوطنیة التي ستتولى ترتیب أعمال التدریب اللازمة من أجل نقل المعارف اللازمة في مجال الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي، كما یعد الاستشاري كتیب العملیات التشغیلیة المفصل، وتورید كامل الأجهزة حسب الكمیات والمكان المتفق علیه لكل مطار، ومن ثم تقوم الجهات المعنیة داخل المطارات بتركیب كبائن یوضع بها الجهاز بناء على مخططات التوزیع التي قام بها المورد.
یأتي ذلك في إطار التطویر الشامل الذي تشهده المطارات السعودیة من أجل رفع كفاءة الأداء.
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