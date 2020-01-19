شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة للمعلمين والطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، رسالة إلى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني اليوم الأحد.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”: “أبنائي الطلاب والطالبات.. زملائي المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين، ومنسوبي التعليم.. اليوم بداية الفصل الثاني نؤكد فيه على الانضباط المدرسي لتحقيق نواتج تعلم أفضل”.

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وأضاف: “متفائل بجهودكم لتحقيق طموح قيادتكم، ورؤية وطنكم، والمضيّ نحو مستقبل أحلامكم بثقة ونجاح”.