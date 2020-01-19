أطعمة تسبّب سرطان الثدي.. تعرف عليها!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية بأن سرطان الثدي يصيب 2.1 مليون امرأة كل عام، وهو أكثر أنواع الأورام مهاجمة للنساء.



ومن أهم أعراض هذا المرض وجود تكتّل في الثدي، وانقلاب الحلمة مع وجود ألم فيها. وقد وجدت دراسات ارتباطاً بين نوعية معينة من الأطعمة وبين الإصابة بسرطان الثدي، وتنصح التوصيات بتجنّب هذه الأطعمة أو تناول القليل منها للوقاية من أورام الثدي:

Advertisements

السكر. تناول أطعمة غنية بالسكر باستمرار يرتبط بنمو أورام الثدي. ويوجد السكر في أطعمة عديدة مثل الكتشاب والمشروبات الغازية والرياضية ومشروبات الطاقة، وشوكولا الحليب، والحلوى والكعك. لذلك عليك مراقبة مدخلات جسمك اليومية من هذه الأطعمة.

الدهون. الأطعمة السريعة مثل البرغر والبيتزا والسجق والهوت دوغ والبطاطس المقلية غنية بالدهون، والتي ترتبط بتزايد نمو أورام الثدي.

اللحوم الحمراء. تنصح توصيات عديدة بتقليل كمية اللحوم الحمراء أو الامتناع عنها لوجود ارتباط بين استهلاكها بانتظام وبين عدة أنواع من السرطان وكذلك مرض السكري من النوع2. وتعتبر اللحوم المصنّعة مثل اللانشون والسلامي والهوت دوغ والبيبروني هي الأكثر ضرراً لاحتوائها على كثير من الدهون والملح.