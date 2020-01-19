تعرف على الطرق التي تقلل 500 سعرة من الطعام كل يوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

إذا استطعت خفض مدخلات جسمك من السعرات الحرارية بمعدل 500 سعرة كل يوم ستفقد حوالي 2 كغم خلال شهر.



وإذا كنت قد جرّبت أحد أنواع الحمية الغذائية ووجدت صعوبة في الاستمرار على نظامها الغذائي، إليك مجموعة من الإجراءات السهلة لخفض السعرات دون أن تحرم نفسك من معظم الأطعمة التي تحبها:

* إذا كنت ستتناول الطعام بمفردك الأفضل أن تكون أمام مرآة، فقد وجدت أبحاث أن من يشاهد نفسه اثناء الأكل يتناول 400 سعرة حرارية أقل في اليوم.

* استبدل المشروبات الغازية والعصائر، وتناول مكانها الماء مع إضافة بضع قطرات من الليمون (الحامض) إليه.

* تناول طعام البيت، وقلل الأكل في المطاعم إلى أقصى حد لتستبعد الإضافات والزيوت والملح الزائد.

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* اشرب القهوة والشاي من دون حليب، ومن دون سكر إن أمكن، وإذا كنت لا تستطيع أضف القليل من السكر أو العسل الطبيعي.

* توقف عن أكل اللحوم الحمراء، ولا تأكل اللحوم البيضاء أكثر من 4 مرات في الأسبوع، وتناول الفطر (المشروم) والصويا والمكسرات والبقول لتحصل على البروتين النباتي.

* لا تأكل بعد الساعة 8 مساءاً.

* استبعد الخبز الأبيض من المائدة، وتناول مكانه الخبز الأسمر.

* لا تأكل رقائق البطاطس المقلية (الشيبس)، وابتعد عن الأطعمة المقلية بشكل عام، وتناول الطعام مطبوخاً على البخار أو مشوياً أو مسلوقاً.

* تناول الطعام ببطء، واستمع إلى الموسيقى أو تحدث إلى صديق أو قريب أثناء تناول الطعام.