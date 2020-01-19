تعرف على الدول العربية الأسرع في الانترنت عالميا!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

رصد موقع "سبيد تست" لفحص سرعة الانترنت، الترتيب العالمي للدول من حيث سرعة خدمة الانترنت الأرضي ADSL لديها، خلال شهر يناير الماضي.



وتصدرت الإمارات، وفقاً للموقع، قائمة الدول العربية، من حيث سرعة الإنترنت بنحو 90.57 ميغابت لتحتل بذلك المركز 30 عالميا بين 177 دولة.

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وحصدت الأردن المركز 55 بنحو 50.43 ميغا، ثم عُمان في المركز 66 بنحو 42.22 ميغا، أعقبها البحرين في المركز 95 بنحو 26.98 ميغا، تلته مصر في المركز 97 بسرعة 26.52 ميغا.

ووفقاً لما رصده الموقع، فقد احتلت العراق المركز 107 بنحو 23.13 ميغا، تلتها المغرب في المركز 122 مسجلة 18.52 ميغا، ثم موريتانيا في المركز 123 بنحو 18.41 ميغا، وحصدت فلسطين المركز 127 بنحو 16.38 ميغا، أعقبتها ليبيا فى المركز 148 بسرعة 12.07 ميغا .

واقتنصت تونس المركز 158 بنحو 9.12 ميغا، ثم لبنان في المركز 161 بنحو 8.10 ميغا، تلتها سوريا فى المركز 165 بنحو 7.31 ميغا، وجاءت كل من اليمن والجزائر في المركزين 173 و 174 بسرعات 4.39 و 3.92 ميغابت على التوالي.