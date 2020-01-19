«سبيس إكس» تُعيد تجربة مهمة لنقل البشر إلى الفضاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُعيد شركة «سبيس إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك الأحد، تجربة إطلاق كانت مقررة لأحد صواريخها بهدف اختبار حالة توقف مفاجئ للأنظمة على كبسولة غير مأهولة بعد يوم من تأجيل التجربة بسبب سوء حالة الطقس.

وتعد التجربة آخر المحطات الرئيسية على الطريق قبل أن تنقل الشركة رواد إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) إلى الفضاء انطلاقاً من أراضي الولايات المتحدة.

ويستغرق الاختبار ست ساعات بدءاً من الثامنة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وإذا سارت التجربة على ما يرام فإن كبسولة الفضاء «كرو دراجون» التي يمكن أن تسع لسبعة رواد فضاء، ستُطلق قوة دفع بما يتيح لها الانفصال عن الصاروخ (فالكون 9) بعد أقل من دقيقتين من الانطلاق، وهو ما يحاكي حالة توقف طارئة لأنظمتها، وذلك في اختبار يهدف لإثبات إمكانية عودتها سالمة بمن عليها إلى الأرض.

ويُعد هذا الاختبار حاسماً فيما يتعلق بإمكانية نقل بشر إلى محطة الفضاء الدولية، في إنجاز تتوقع ناسا إتمامه قريباً ربما في منتصف العام الحالي. ويأتي ذلك بعد تأجيلات وجهود تطوير على مدى سنوات بينما تسعى الولايات المتحدة لإحياء برنامج رحلات الفضاء المأهولة من خلال شراكات خاصة.

ومنحت ناسا عقوداً بقيمة 4.2 مليار دولار لشركة بوينج، و2.5 مليار دولار لسبيس إكس عام 2014، لتطوير أنظمة كبسولات منفصلة قادرة على نقل رواد إلى محطة الفضاء الدولية، انطلاقاً من الأراضي الأمريكية، وذلك للمرة الأولى مُنذ توقف برنامج ناسا للرحلات المكوكية عام 2011.