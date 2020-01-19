«الدولية للاستثمارات الإعلامية» تستحوذ على موقع بوابة العين الإخبارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية استحواذها على موقع بوابة «العين الإخبارية» (Al-Ain.com)، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتوسيع وتعزيز وتنويع المحتوى الذي تقدمه إلى الجمهور في شتى أنحاء العالم وبعدة لغات من خلال منصاتها الإعلامية المختلفة المقروءة منها والمسموعة والمرئية والرقمية.

ويحظى موقع بوابة العين الإخبارية بمتابعة كبيرة تؤكدها أعداد المتابعين على «فيسبوك» والبالغ عددهم نحو مليون و300 ألف شخص، و320 ألف متابع على «تويتر»، وأكثر من 620 ألف متابع على إنستجرام.. كما تتميز بتقديم خدماتها على تويتر بنحو 10 لغات عالمية، بما فيها الروسية والفرنسية والإسبانية والأوردو وغيرها.

وستستفيد «بوابة العين الإخبارية» من فرص النمو والتطوير التي توفرها «الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية»، حيث ستتاح لها الاستفادة من إمكانيات الشركة وخبراتها الإدارية والتجارية والمواهب الإعلامية المميزة والقدرات الفنية والتقنية المتطورة.

وتعد «الدولية للاستثمارات الإعلامية» شركة استثمارية تركز على استثمارات الوسائط الرقمية في مختلف أنحاء العالم، وتتبع الشركة حالياً مجموعة من الأصول المهمة التي لها حضور ملموس ودور فعال في المشهد الإعلامي، بما في ذلك «ذا ناشيونال» (TheNational) التي تعد أول صحيفة باللغة الإنجليزية تصدر في أبوظبي، وصحيفة «الرؤية» التي تقدم منصة إعلامية رقمية موجهة لجيل الشباب، وحصة 50% في قناة «سكاي نيوز عربية» المشروع المشترك مع Sky PLC، وحصة أقلية في «يورونيوز».

وتقوم «الدولية للاستثمارات الإعلامية» بالاستحواذ على أصول رقمية وتعمل على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتستثمر في تطويرها وتوسيع نطاق انتشارها.