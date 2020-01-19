الظنحاني والجنيبي ضيفا «اتحاد الكتاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء اليوم، في قاعة أحمد راشد ثاني بمقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على قناة القصباء بالشارقة الشاعرين خالد الظنحاني ود. طلال الجنيبي في أمسية شعرية تديرها الروائية سلمى الحفيتي.

خالد الظنحاني شاعر وإعلامي يترأس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، وأسس بيت الشعر في الفجيرة، وله إصدارات منها «البرلماني الناجح، المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء التجربة الانتخابية البرلمانية»، و«أول منزل»، وقد حصل على جائزة شخصية العام الثقافية في الهند 2018. أما الشاعر الدكتور طلال الجنيبي فله إصدارات عدة، منها «رباعيات الجنيبي»، «رواشن» و«الإمارات في القلب»، وقد نال جائزة الإمارات للعمل الإنساني 2019.