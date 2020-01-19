شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 21 شهراً.. مزارع استرالى يقرر حلق لحيته احتفالا بهطول الأمطار "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المزارع نيك أندروز، على الايفاء بوعده وحلاقه لحيته، بعد هطول الأمطار على سواحل محطة فارمكوت أقصي غرب ولاية نيو ساوث في استراليا، بعد أن قرر عدم حلاقتها حتى تهطل الأمطار على الأراضى الزراعية، ووفقاً لصحيفة ABC، فإن المزارع حلق لحيته أمس بعد هطول ستة وثلاثون مكعب من الأمطار على الأراضى الزراعية في محطة فارمكوت، والذى يعد أكبر هطول للأمطار في السنوات الثلاث الأخيرة.



المزارع الاسترالي اثناء حلاقة لحيته

المزارع الاسترالي قبل حلاقة لحيته

ونشرت الصحيفة، صوراً للمزارع الأسترالي، اثناء حلاقة لحيته، ونقلت تصريحات عنه قائلاً " بعد ما يقارب من العامين في تربية لحيتي، قررت حلاقتها بمناسبة تلك الأمطار، فوجئت بالعاصفة الترابية التي حملت الكثير من الأتربة، والتي يعقبها هطول أمطار"، مضيفاً "تحدث مع زوجتي كريستي عن وعدي اذا هطلت الامطار سوف أحلق لحيتي، وهو ما حدث، وكانت في انتظار تلك اللحظة لرؤيتي بدون لحيه".

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المزارع الاسترالي بعد حلاقة لحيته

وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على تويتر اليوم "تراجع هطول المطر الغزير لكن ما زالت هناك فرصة لهبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع.

وشهدت مناطق من كوينزلاند ثلاثة أمثال معدل الأمطار الشهرية خلال الليل. ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أضرار كبيرة على الرغم من أن بعض المناطق السكنية غمرتها مياه الفيضانات كما أُغلقت الكثير من المتنزهات والمناطق السياحية في الولاية.

ورحبت خدمات الإطفاء في نيو ساوث ويلز بالأمطار، وقالت على تويتر إنها ستساعد في السيطرة على 75 حريقا في الولاية، منها 25 لم يتم احتواؤها حتى الآن، لكنها قالت أيضا إن بعض مواقع الحرائق لم تشهد هطول أي أمطار بعد.

وتشير التوقعات إلى احتمال هبوب المزيد من العواصف على فيكتوريا التي ضربتها بالفعل عواصف شديدة ودخان جراء حرائق الغابات.

واليوم، أكثر من عشرة حرائق مازالت مشتعلة في فيكتوريا لكن تم رفع أمر إجلاء بسبب الحرائق في منطقة جبلية.